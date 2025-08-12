สหรัฐฯ เร่งสอบเหตุระเบิดที่ รง.เหล็กในรัฐเพนซิลเวเนีย มีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ เปิดเผยว่า เหตุระเบิดที่โรงงานเหล็ก ยูเอส สตีล แคลร์ตัน ในแถบชานเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อเวลา 10.51 น. วานนี้ (11 ส.ค.) ส่งผลให้บางส่วนของอาคารโรงงานเสียหาย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 10 คน โดยมี 5 คนบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 5 คน ได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว
สำหรับสาเหตุของเหตุระเบิดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนจากหลายหน่วยงาน รวมถึงสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท้องถิ่น
ด้านสำนักงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเฝ้าติดตามคุณภาพอากาศ และแนะนำชาวบ้านในพื้นที่จุดเกิดเหตุอยู่ในบ้าน เนื่องจากเป็นกังวลเรื่องมลพิษทางอากาศ แม้ว่าไม่พบระดับเขม่าควันหรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นอันตราย
โรงงานแห่งนี้ มีพนักงาน 1,300 คน เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตโค้กที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เคยมีปัญหาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น เกิดเหตุระเบิดในปี 2552 และ 2553 หลังเหตุระเบิดเมื่อวานนี้ โรงงานยังคงเปิดดำเนินงานตามปกติในส่วนที่ยังไม่เกิดเหตุระเบิด อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายแสดงความเป็นกังวลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและการบำรุงรักษาโรงงาน