สธ.สรุปข้อมูลผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา ปิดศูนย์อพยพหมดแล้ว-รพ.พนมดงรักยังปิดบริการ

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (รายวัน) ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เมื่อเวลา 10.00 น. โดยสรุปสถานการณ์ด้านสุขภาพ (สะสม) ผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต คงเดิม โดยบาดเจ็บ 39 ราย เสียชีวิต 17 ราย ส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ 20 แห่ง เปิดปกติ 10 แห่ง เปิดบางส่วน 9 แห่ง โดยปิดบริการทั้งหมด 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพนมดงรักฯ จ.สุรินทร์
ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รับผลกระทบ 149 แห่ง เปิดปกติ 125 แห่ง เปิดบางส่วน 13 แห่ง ปิดบริการทั้งหมด 11 แห่ง
ขณะที่ศูนย์พักพิง ขณะนี้ปิดหมดแล้วทุกแห่ง
ส่วนการตรวจคัดกรองสุขภาพใจทั้งหมด 86,605 คน พบเครียดสูง 4,537 คน และเสี่ยงฆ่าตัวตาย 499 คน