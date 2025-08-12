โฆษก รบ.เตือนกัมพูชาอย่ามั่ว อย่าใช้วิธีสกปรก ปมใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์พืช

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะกรรมการ ศบ.ทก. กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่กรมอุทยานทำกิจกรรม ยิงเมล็ดพืชปลูกป่าตามกิจกรรมปลูกป่าโดยไม่ต้องเดินเท้า ซึ่งเป็นภารกิจที่ภาคเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ขอเตือนไปยังฝั่งกัมพูชาว่า อะไรที่ไม่รู้ก็พยายามอย่ามั่ว เดี๋ยวจะเสียทรง เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวมีในประเทศไทยที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่ใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์พืชออกไปในพื้นที่ที่ไม่ต้องเดินเท้าเข้าไป อันเป็นกิจกรรมสำคัญของประเทศไทย
"ไม่รู้ก็เช็กข้อมูล ไม่เข้าใจก็ให้สอบถาม อย่าใช้วิธีการสกปรกโดยไม่มีความรู้หรือไม่มีข้อมูลในการกล่าวหาประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง"