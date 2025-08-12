แบงก์ชาติออสเตรเลียประกาศลดดอกเบี้ย-ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในวันนี้ (12 ส.ค.) เหลือ 3.6% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี หรือตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 โดยอาศัยจังหวะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว
พร้อมกันนี้ ธนาคารกลางยังได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2568 จากเดิมที่คาดว่าจะโต 2.1% เหลือ 1.7%
การประกาศลดดอกเบี้ยในวันนี้เป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยทางธนาคารกลางระบุว่าอัตราเงินเฟ้อได้ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงพีคในปี 2565
ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่ 2 ของออสเตรเลีย อยู่ที่ 2.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 และอยู่ในช่วงเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2-3%