กัมพูชาร้อง UNSC-เลขาฯ UN กล่าวหาไทยละเมิดอธิปไตย-ข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า

(12 ส.ค.68) นายจุม สุนรีย์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า นายปรัก สุคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งจดหมายร้องเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างกัมพูชาและไทย ต่อประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และเลขาธิการสหประชาชาติแล้วเมื่อวานนี้
นายปรัก กล่าวหาฝ่ายไทยว่า ยังคงละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงทวิภาคี และเงื่อนไขของการหยุดยิงที่ตกลงกันไว้อย่างต่อเนื่อง
พร้อมอ้างว่า นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ทหารไทยได้เข้ามาในดินแดนของกัมพูชาซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยมีการวางลวดหนามอย่างผิดกฎหมาย และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในหลายจุด