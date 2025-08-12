"บิ๊กป้อม"นำกก.มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ถวายพระพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมที่ปรึกษามูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 93 พรรษา 12 สิงหาคม 2568
โดย พล.อ.ประวิตร ได้ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "แม่ของแผ่นดิน" ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ และทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาราษฎรและพัฒนาประเทศ ทั้งยังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อสภาพผืนป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ที่ถูกบุกรุกทำลาย และมีพระราชเสาวนีย์ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของภาคตะวันออก ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
กองทัพบกได้สนองตามพระราชเสาวณีย์ ด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อป่ารอยต่อ 5 จังหวัดขึ้น และต่อมาได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 โดยใช้ชื่อว่า "มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด"
ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้อนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าและสัตว์ป่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้คน ป่า สัตว์ป่า อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทำให้ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นป่าดงดิบต่อไปในอนาคต