กองทัพบกยิงสลุตหลวง เฉลิมพระเกียรติ "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

เวลา 12.00 น. ณ ท้องสนามหลวง กองทัพบก โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ยิงสลุตหลวงจำนวน 21 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568
โดยกองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุต ใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ แบบ 80 ขนาด 75 มิลลิเมตร จำนวน 4 กระบอก ทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมี จำนวน 21 นัด จังหวะ 5 วินาที ทีละกระบอก นับรอบจากขวาไปซ้าย ใช้เวลายิงทั้งหมด 1 นาที 40 วินาที ซึ่งจะดำเนินการยิงสลุตหลวง โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 3 เหล่าทัพ
การยิงสลุต ถือเป็นธรรมเนียมที่ได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณของราชอาณาจักรไทย เพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลสำคัญของชาติ สำหรับประเทศไทย โดยทหาร 3 เหล่าทัพ ได้ยึดถือปฏิบัติในห้วงสำคัญ ได้แก่ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีฉัตรมงคล หรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระยุพราช รวมถึงพิธีต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐ โดยจะทำการยิงสลุตจำนวน 21 นัด เพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด