นบข.เตรียมหารือแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำพรุ่งนี้

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาโดยด่วน ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ โดยมีโครงการสำคัญ อาทิ การสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2568/69 โครงการประกันภัยข้าวนาปี รวมถึงมาตรการชดเชยไร่ละ 1,000 บาท สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งคาดว่าจะสรุปผลในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ กระทรวงยังเร่งเจรจาขยายตลาดส่งออกข้าวกับจีน ซาอุดีอาระเบีย และญี่ปุ่น เพื่อช่วยดันราคาข้าวให้สูงขึ้น
ขณะที่นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวนากำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากข้าวเปลือกตกต่ำ เนื่องจากปีนี้ข้าวนาปรังผลผลิตออกมามากก็ขอ ให้ภาครัฐเร่งหาทางช่วยดูแลด่วน ชาวนาขายได้ต่ำกว่าต้นทุน ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาพอรับได้ ตันละ 8,000 บาท/ตัน