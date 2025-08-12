พาณิชย์เชิญชวนคนไทยร่วมงาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP"

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นำผู้ประกอบการชุมชนที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนาจากหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์จำนวน 30 รายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานภายในงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไทยให้ก้าวไกล สร้างรายได้ให้ชุมชนทั่วประเทศ โดยจัดงานระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ทั้งนี้ คาดว่าตลอดการจัดงาน 9 วัน จะสามารถสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการที่ร่วมออกงานทั้ง 30 ราย ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ทั้งยอดขายภายในงานและคำสั่งซื้อของคู่ค้าในอนาคต