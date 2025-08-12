CAAT ขอความร่วมมือ นักบินโดรนเกษตรขึ้นทะเบียน

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ได้ประกาศผ่อนปรนการบินโดรนเกษตร วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ในบางพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ตามประกาศ กพท. ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2568 และปรากฏได้มีข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนถึงปัญหาในการ ขึ้นทะเบียนโดรนเกษตร การขออนุญาตบินจากนักบินโดรนเกษตรและเกษตรกร โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการพิจารณาเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากที่สุด ซึ่งหากเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ก็จะได้รับการอนุมัติในระบบ
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าว ว่า สถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันมีความอ่อนไหวและส่งผลกระทบต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มายังเกษตรกรชาวไทย CAAT จึงขอเชิญชวนนักบินโดรนเกษตรและเกษตรกรที่ครอบครองโดรนทุกรายโปรดขึ้นทะเบียนตัวโดรนและขอให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำการขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน ผ่านระบบ UAS Portal ผ่านทางเว็บไซต์ uasportal.caat.or.th และ Mobile Application : UAS Portal รองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบพื้นที่อนุญาตบิน ผ่านแอปฯ UAS Portal
นอกจากนี้ CAAT ยังได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมโดรนเกษตรประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจและร่วมประชาสัมพันธ์กับทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจน โดยนายทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์ นายกสมาคมโดรนเกษตรประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ จะทำหน้าที่ในการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักบินโดรนเกษตรและเกษตรกร ทั้งงานด้านเอกสารต่างๆ การลงทะเบียน และการขออนุมัติ เพื่อนำเข้าหารือกับ CAAT และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตรสามารถดำเนินต่อไปได้
โดยก่อนหน้านี้สมาคมฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ส่งผ่านประกาศผ่อนปรนการบินโดรนเกษตรฯ ของ CAAT ไปยังกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับทราบ ประกาศ กพท. ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2568 ดังกล่าว ให้นักบินโดรนเกษตรและเกษตรกร สามารถนำเอกสารไปแจ้งพื้นที่การบินในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
นักบินโดรนเกษตร เกษตรกร สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้
- ประกาศ-กพท.ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2568 : https://uasportal.caat.or.th/laws
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลทำการบินโดรนเพื่อการเกษตร : https://uasportal.caat.or.th/forms
- ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้บังคับเเละจดทะบียนโดรน : https://uasportal.caat.or.th/infographic https://www.facebook.com/share/p/1A7PsALsTU/
ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAS)
ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรนและจดทะเบียนโดรน UAS Portal (uasportal.caat.or.th)
อีเมล : uav@caat.or.th
โทร. : 02 568 8851