xs
xsm
sm
md
lg

"สรวงศ์" โต้ข่าว "แพทองธาร" เตรียมชิ่ง ยันเพื่อไทยกำลังใจยังดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสรวงศ์​ เทียนทอง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา​ ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย​ กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่านางสาวแพทองธาร​ ชินวัตร​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​วัฒนธรรม​ เตรียมลาออกหากร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทน​ราษฎร​ โดยยืนยันว่า​ ไม่มี วันนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ยังมาร่วมทำบุญตักบาตร และยืนยันว่าทางพรรคไม่ได้กังวล รวมไปถึงไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้

นายสรวงศ์​ ยืนยันด้วยว่า​ เรื่องดังกล่าวไม่ได้ทำให้พรรคเพื่อไทยเสียกำลังใจ​ และกำลังใจยังดีอยู่ พร้อมยกนิ้วโป้ง​​ 2 ข้าง