"สรวงศ์" โต้ข่าว "แพทองธาร" เตรียมชิ่ง ยันเพื่อไทยกำลังใจยังดี

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่านางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมลาออกหากร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยยืนยันว่า ไม่มี วันนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ยังมาร่วมทำบุญตักบาตร และยืนยันว่าทางพรรคไม่ได้กังวล รวมไปถึงไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้
นายสรวงศ์ ยืนยันด้วยว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้ทำให้พรรคเพื่อไทยเสียกำลังใจ และกำลังใจยังดีอยู่ พร้อมยกนิ้วโป้ง 2 ข้าง