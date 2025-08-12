รมช.คลัง ยันมีงบเพียงพอจ่ายเยียวยาเหตุปะทะชายแดน ไม่จำเป็นต้องโยกงบ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการเพิ่มวงเงินเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า จะมีการพิจารณาตามขั้นตอน หากแต่ละหน่วยงานเสนอเข้ามา และมีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ซึ่งการเบิกจ่ายที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีติดขัดในด้านใด
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งถัดไปที่จะมีการเพิ่มวงเงินเยียวยานั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้กำลังพูดคุยอยู่ และจากการหารือดังกล่าวกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการนายกรัฐมนตรี ก็เน้นในเรื่องของกระบวนการที่จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน คือต้องผ่านในเรื่องของงบประมาณ แหล่งเงิน กองทุนที่ถือไว้ และเงินเยียวยา โดยกรมบัญชีกลางอาจจะต้องเว้นระเบียบบางข้อ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะไม่ได้เร็วทันใจ แต่ก็จะพยายามทำให้ทันในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งจะต้องเน้นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
ขณะที่งบกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินที่เหลืออยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงนำมาใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาเหตุการณ์ชายแดนได้หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สามารถทำได้แต่ยังไม่จำเป็น เพราะมีกลไกงบประมาณและมีแหล่งเงินที่เพียงพอ ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ ณ จุดนั้น และย้ำว่าเงินที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนเพียงพออยู่แล้ว แต่จะใช้จากแหล่งไหนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะบริหารจัดการ
ส่วนเงินค่าตอบแทนชุดรักษาความปลอดภัย หรือ ชรบ. จะให้เฉพาะในพื้นที่เหตุการณ์ปะทะใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องรอให้มีมาตรการออกมาก่อน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่วนรัฐบาลมีแนวคิดจะจ่ายค่าตอบแทนให้ ชรบ. ทั่วประเทศใช่หรือไม่นั้น เรื่องนี้ตนเองไม่ทราบ และให้ไปถามทางกระทรวงมหาดไทย
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งถัดไปที่จะมีการเพิ่มวงเงินเยียวยานั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้กำลังพูดคุยอยู่ และจากการหารือดังกล่าวกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการนายกรัฐมนตรี ก็เน้นในเรื่องของกระบวนการที่จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน คือต้องผ่านในเรื่องของงบประมาณ แหล่งเงิน กองทุนที่ถือไว้ และเงินเยียวยา โดยกรมบัญชีกลางอาจจะต้องเว้นระเบียบบางข้อ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะไม่ได้เร็วทันใจ แต่ก็จะพยายามทำให้ทันในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งจะต้องเน้นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
ขณะที่งบกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินที่เหลืออยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงนำมาใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาเหตุการณ์ชายแดนได้หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สามารถทำได้แต่ยังไม่จำเป็น เพราะมีกลไกงบประมาณและมีแหล่งเงินที่เพียงพอ ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องนำมาใช้ ณ จุดนั้น และย้ำว่าเงินที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนเพียงพออยู่แล้ว แต่จะใช้จากแหล่งไหนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะบริหารจัดการ
ส่วนเงินค่าตอบแทนชุดรักษาความปลอดภัย หรือ ชรบ. จะให้เฉพาะในพื้นที่เหตุการณ์ปะทะใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องรอให้มีมาตรการออกมาก่อน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่วนรัฐบาลมีแนวคิดจะจ่ายค่าตอบแทนให้ ชรบ. ทั่วประเทศใช่หรือไม่นั้น เรื่องนี้ตนเองไม่ทราบ และให้ไปถามทางกระทรวงมหาดไทย