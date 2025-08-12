คนไทยส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญ "วันแม่" นิยมบอกรักผ่านข้อความ/โทรศัพท์

นอร์ทกรุงเทพโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ "มุมมองต่อวันแม่ในยุคปัจจุบัน" พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับวันแม่อย่างมากถึงร้อยละ 64 และค่อนข้างสำคัญร้อยละ 20 (รวมแล้วร้อยละ 84) นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62 มองว่าคำว่า "แม่" ในสังคมปัจจุบันแม้จะเปลี่ยนไปจากอดีตบ้าง แต่สาระสำคัญโดยรวมยังคงเหมือนเดิม
ผลสำรวจยังเผยให้เห็นว่า การแสดงความรักต่อแม่ในวันแม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนิยมแสดงออกผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดย 5 อันดับแรกของการแสดงความรักในวันแม่ ได้แก่ อันดับ 1 ส่งข้อความหรือโทรศัพท์หาแม่ ร้อยละ 85 อันดับ 2 พาแม่ไปทานข้าวหรือท่องเที่ยว ร้อยละ 66.7 รองลงมาพูดบอกรักแม่ต่อหน้า ร้อยละ 55โพสต์รูปภาพหรือข้อความบนโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 50 และ ช่วยงานบ้านหรือดูแลแม่เป็นพิเศษ ร้อยละ 33.3