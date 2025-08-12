ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 โดยมีนางอภิญญา เวชยชัย ภริยา พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าร่วมพิธี
โอกาสนี้ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและภริยา ทูลเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้
ชุดที่ 1 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม "นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี"
ชุดที่ 2 รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและภริยา ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม "นายกรัฐมนตรีและภริยา"
ชุดที่ 3 ภริยารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมภริยารองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม "คณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี"
จากนั้น รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และภริยา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ฯ เสร็จพิธี