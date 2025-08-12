"แพทองธาร"บอกคิดถึงสื่อ ปัดตอบกระแสข่าวชิงลาออก

ช่วงเช้าวันนี้ (12 ส.ค.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคู่สมรส ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 ณ ท้องสนามหลวง
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี เมื่อพบกับผู้สื่อข่าว นางสาวแพทองธาร หันมาพูดเพียงสั้นๆ ว่า "คิดถึงนะ" อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสข่าวการลาออกจากตำแหน่ง ก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินคดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา นางสาวแพทองธาร เพียงยิ้มและไม่ตอบคำถาม ก่อนจะเดินไปขึ้นรถทันที