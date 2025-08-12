xs
ราคาทองเปิดปรับลด [-50] รูปพรรณขายออก 52,300 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ราคาทองปรับลดลง 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,400 บาท ขายออกบาทละ 51,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,376.68 บาท ขายออกบาทละ 52,300 บาท