"สม รังสี"โพสต์การ์ตูนผีเขมรรายล้อม"ฮุนเซน" ชี้คืนชีวิตทหารกลับคืนมา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา โพสต์ภาพ การ์ตูนล้อเลียนฮุนเซน โดยมีผีทหารเขมรรายล้อม พร้อมระบุว่า “ฮุน เซน คืนชีวิตทหารกลับคืนมา!”