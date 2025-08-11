กรมชลฯ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือฝนต่อเนื่อง

วันนี้ (11 ส.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศอยู่ที่ 50,277 ล้าน ลบ.ม.(66% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 26,226 ล้าน ลบ.ม.
สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวม 17,182 ล้าน ลบ.ม. (69% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 7,689 ล้าน ลบ.ม.
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 10–16 สิงหาคม 2568 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง และตกหนักมากบางพื้นที่ จากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น
กรมชลประทานยังคงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนตลอดฤดูฝนนี้ รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือประจำจุดเสี่ยง เร่งจัดเก็บวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล