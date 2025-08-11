xs
"พุทธิพงษ์"เชื่อถ้ารัฐบาลขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 

ทุกยุคทุกสมัย…
ถ้ารัฐบาลขาดแล้วซึ่งการยอมรับและความเชื่อมั่นจากประชาชน…
ก็ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้
ไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้า!