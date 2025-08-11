“วรงค์”งงทำไม“ภูมิธรรม”ออกตัวแทนเขมรไม่ตั้งใจยิง รพ. ซัดพูดไม่เกรงใจคนไทยเลย

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ภูมิธรรมบอกเขมรไม่ตั้งใจยิงมาที่โรงพยาบาล
ทำไมภูมิธรรมจึงออกตัวแทนเขมร ว่าไม่ได้ตั้งใจยิงมาที่โรงพยาบาล ผมแปลกใจมากนายภูมิธรรม ทำไมพูดแบบนี้ พูดแบบไม่เกรงใจคนไทยเลย เท่าที่สังเกตผมแทบจะไม่เห็นข่าว ที่นายภูมิธรรมตำหนิเขมร
หรือแม้แต่เมื่อไม่นานมานี้ ที่ทหารเหยียบกับระเบิด บาดเจ็บหนัก 3นาย แทนที่นายภูมิธรรม จะตำหนิเขมรอย่างเต็มปากว่า การที่เขมรไม่ยอมร่วมมือ เก็บกวาดทุ่นระเบิด เพราะมีเจตนาแฝงเร้น กลับไปเรียกร้องให้ทหารเดินระวังๆหน่อย รวมทั้งอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุ.......ไม่พูดยังดูดีกว่า
ผมจึงสงสัยจริงๆว่า นายภูมิธรรมเกรงอะไรฮุนเซนหนักหนา จึงไม่กล้าตำหนิเขมร ผมไม่รู้ว่าหัวใจคุณทำด้วยอะไร พฤติกรรมของคุณยิ่งทำให้คนไทยไม่ไว้วางใจ สมแล้วครับที่ผลโพล ประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่ไว้วางใจทหาร
พฤติกรรมของภูมิธรรม ยิ่งทำให้ประชาชนตั้งคำถามว่า เลือกตั้งแล้ว ได้นักการเมืองแบบนี้มาดูแลประเทศ จะไหวหรือ?? จึงไม่แปลกที่ เริ่มมีคำพูดจากประชาชน ไสหัวภูมิธรรมออกไปอยู่กับฮุนเซน