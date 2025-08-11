‘เสธ.เบิร์ด’ฝากถึงผู้นำเขมร ก่อนออกมาแหกปากแถลงโกหก ขอให้แหกตาดูความจริง ที่ภูมะเขือ

พล.ต.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย โพสต์คลิปบนยอดมะเขือปัจจุบัน พร้อมระบุว่า“ฝากถึงผู้นำเขมร ก่อนที่จะออกมาแหกปากแถลงโกหก ขอให้แหกตาดูความจริงด้วย
เรื่องโกหก ที่เขมรพยายามหลอกคนเขมรด้วยกันว่า ยอดภูมะเขือไทยยังยึดไม่ได้ เรื่องจริงคือ บนยอดมะเขือ ณ ปัจจุบัน ทหารไทยสามารถสถาปนาความมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% แล้ว
1.ได้ทำการทำลายบันไดทางขึ้นทั้งหมด
2.ได้ทำการวางลวดหนามหีบเพลงบริเวณขอบเขาโดยรอบเรียบร้อย
3.ตรวจพบระเบิดสังหารบุคคลจำนวนมาก
4.ทหารไทยได้ปักธงชาติไทยเหนือยอดภูมะเขือ ปลิวไสวเป็นสง่า
ภูมิประเทศบนยอดภูมะเขือนี้ ถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญได้เปรียบอย่างยิ่ง ทั้งการตรวจการและพื้นการยิงมองจากยอดภูออกไปทางเขมร ด้านซ้ายสามารถมองตรวจการณ์ได้ไกลถึงปราสาทพระวิหาร สามารถเห็นเส้นทางการส่งกำลังของเขมรได้อย่างชัดเจน ส่วนทางด้านหน้าและทางขวาก็เช่นเดียวกัน สามารถตรวจเห็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายของเขมรได้ทั้งหมด
ภูมิประเทศบนยอดมะเขือนี้ จึงถือว่าเป็นภูมิประเทศสำคัญที่เขมรก็อยากที่จะยึดกับคืนให้ได้”