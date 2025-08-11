xs
“หมอธีระ”เผย HIV มียาต้านไวรัสฟรีทุกสิทธิการรักษา ชี้ไม่ควรมีใครเอาภาพหดหู่รับบริจาคอีก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์นั้น รักษาได้

ยาต้านไวรัสฟรีในทุกสิทธิการรักษามาตั้งนานแล้ว

ระบบสนับสนุนต่างๆ ในสังคมก็มีชัดเจน

ไม่ควรมีใครอาศัยภาพหดหู่ สงสาร เพื่อรับบริจาคหรือเรี่ยไรใด ๆ อีก

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และต้องไม่ใช่เครื่องมือของใครบางคนบางกลุ่มในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

แก๊งมิจฉาชีพต้องได้รับการกวาดล้างให้หมดไปจากสังคมเสียที

โปรดอย่าหลงติดกับการเรี่ยไรบริจาคของแก๊งส์ที่หากินกับเรื่องนี้