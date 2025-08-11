กทพ.เตือนเลี่ยงชำระค่าผ่านทางพิเศษเสี่ยงถูกปรับสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง แนะสมัคร Easy Pass

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอแจ้งเตือนผู้ใช้บริการทางพิเศษให้ตระหนักถึงผลกระทบทางกฎหมาย หากมีการหลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทาง ซึ่งถือเป็นความผิดทางพินัย และอาจต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง หรือไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทาง💸💸
ทั้งนี้ กทพ. ได้มีแนวทางดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1.กทพ.จะส่งหนังสือแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ใช้บริการยังไม่ดำเนินการภายในกำหนด เจ้าหน้าที่จะออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดทางพินัย และกำหนดให้ชำระค่าผ่านทางพร้อมค่าปรับภายใน 30 วัน
2.หากยังไม่ดำเนินการชำระภายในระยะที่ 1 กทพ. จะออกคำสั่งปรับเป็นพินัย โดยค่าปรับจะไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทาง หรือไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
หากผู้ฝ่าฝืนยังไม่ชำระค่าผ่านทางหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่กำหนด กทพ. จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
โดยผู้ใช้ทางพิเศษสามารถชำระค่าผ่านทางฯ พร้อมค่าปรับเป็นพินัยได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทุกสายทาง
ความผิดทางพินัยคือ ความผิดทางอาญา มีโทษปรับสถานเดียว
ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติม Exat Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง