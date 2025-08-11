xs
xsm
sm
md
lg

"นิพิฏฐ์"แซะสิ่งไม่มีค่าสิ่งเดียวที่ซื้อขายกันได้ในปัจจุบันคือ“นักการเมือง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ปกติของไม่มีค่า ไม่สามารถซื้อขายกันได้ แต่ในปัจจุบัน สิ่งไม่มีค่าสิ่งเดียวที่สามารถซื้อขายกันได้ คือ นักการเมือง