“ปานเทพ”ชี้ไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึก เรียกร้องต่ออายุราชการ มทภ.2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึก ขอเรียกร้องให้ “ต่ออายุราชการ” ท่านแม่ทัพภาคที่ 2 ใครเห็นด้วยช่วยแสดงพลังกดไลค์และแชร์ถึงความต้องการนี้ด่วน