อุตุฯ เผยพายุไต้ฝุ่น"โพดุล”ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

กรมอุตุนิยมวิทยาอัพเดทสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้และในมหาสมุทรแปซิฟิก เวลา 04.00น. เช้าวันนี้ (11/8/68) ระบุว่า พายุไต้ฝุ่น "โพดุล (PODUL)" (โพดุล หมายถึงต้นหลิว ตั้งชื่อโดยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)เป็นพายุลูกที่ 11 จากการนับจำนวนพายุของ RSMC โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น))" กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตก ไปทางเกาะไต้หวัน
พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใด เตือนผู้ที่จะเดินทางไปเกาะไต้หวันหรือประเทศจีนทางด้านตะวันออก ในช่วง 12 -14 ส.ค.68 ขอให้ตรวจสอบก่อนออกเดินทาง
สำหรับฝนที่จะเกิดขึ้น ต่อจากนี้ส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลของมรสุม และร่องมรสุม เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของพายุ