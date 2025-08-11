จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลที่อาจสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติภารกิจบริเวณชายแดนนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอชี้แจงว่า บุคคลที่ปรากฏในภาพคือ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สังกัดอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งแต่งกายด้วยชุดลายพรางในเครื่องแบบปฏิบัติงานตามปกติ
โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้าร่วม “เทศกาลปลูกป่าลอยฟ้า ครั้งที่ 4” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ณ ผาเก็บตะวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กิจกรรมนี้เป็นการรวมตัวของหลายหน่วยงานเพื่อปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจทางทหารใดๆ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนและไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้