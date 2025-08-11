ธ.ออมสิน มอบเงินและทุนอาชีพช่วยเหลือทหารบาดเจ็บ–ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุไม่สงบชายแดน

ธนาคารออมสินขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่มอบหมายให้หน่วยงานและสถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการช่วยเหลือทหารทุกรายที่บาดเจ็บและยังพักรักษาตัวอยู่ เป็นเงินรายละ 50,000 บาท มอบทุนอาชีพเสริมแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ ทั้งทหารและพลเรือน ด้วยการฝึกอาชีพให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมอบเงินทุนตั้งต้นให้รายละ 30,000 บาท และก่อนหน้านี้ ธนาคารได้มอบเงินงบประมาณส่วนแรก ในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือเฉพาะหน้าแก่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และตราด เพื่อใช้ในการสนับสนุนของใช้ที่จำเป็นแก่พลเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา