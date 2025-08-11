xs
ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,350 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 6 เมื่อเวลา 14.06 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,450.00 บาท ขายออกบาทละ 51,550.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,422.16 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,350.00 บาท