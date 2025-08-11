สภาทนายฯ ออกประกาศ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับ"พระอลงกต"

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกประกาศ ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวว่า ทนายความเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อขอถอนตัวจากการเป็นทนายความให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ โดยให้เหตุผลว่าปัญหาสุขภาพที่ไม่แข็งแรง และระบุว่าทางสภาทนายความจะตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าวนั้น
สภาทนายความขอเรียนชี้แจงว่า ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับทางหลวงพ่ออลงกต (พระอลงกต ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุว่า การขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องเป็นไปเพื่อผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้น ซึ่งกรณีของวัดพระบาทน้ำพุนั้นไม่ถือเป็นคดีที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังกล่าวและไม่ใช่คดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ อีกทั้งการถอนตัวของทนายเกิดผล แก้วเกิด เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาทนายความแต่อย่างใด