ราคาทองปรับแล้ว 5 ครั้ง [-350] รูปพรรณขายออก 52,400 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.45 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 5 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 350 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,500 บาท ขายออกบาทละ 51,600 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,467.64 บาท ขายออกบาทละ 52,400 บาท