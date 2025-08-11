ปธ.วิปรัฐบาลมั่นใจ 100% งบผ่านฉลุย กำชับ รมต.ที่เป็น สส.อยู่ประชุมทั้ง 3 วัน

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคร่วมรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ ว่า วันที่ 13 สิงหาคม เวลา 08.30 น. จะมีการประชุม สส.ของพรรคเพื่อไทย ที่ชั้น 6 อาคารรัฐสภา และเวลา 09.00 น. ประชุมวิปรัฐบาล ซึ่งได้มีการทำความเข้าใจกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคแล้วว่า ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการประชุมที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ สส. น่าจะรู้หน้าที่อยู่แล้ว เชื่อมั่นว่าองค์ประชุมครบ ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งกับรัฐมนตรีที่เป็น สส. ไว้แล้วว่าต้องอยู่สภาทั้ง 3 วัน
นอกจากนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายค้านแล้วว่าเราจะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ดังกล่าวทั้งหมด 41 มาตรา โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ไปจนถึงเวลา 23.30 น. จะมีการพักประชุม แล้ววันรุ่งขึ้นก็จะเริ่มเวลา 09.00 น.เช่นเดิม ซึ่งวันแรกเราตั้งเป้าว่าจะทำให้ได้ 15 มาตรา แล้ววันถัดไปก็จะลงตัวได้ หากสามารถควบคุมเวลา โดยจากการพูดคุยกับฝ่ายค้านเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทุกฝ่ายต้องไปควบคุมคนของตัวเองเพื่อให้การอภิปรายอยู่ในแนวทางที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร และกรรมาธิการก็อย่าชี้แจงเกินเลยไป เอาพอสมควร หากเป็นเช่นนี้เราจะสามารถควบคุมการประชุมให้อยู่ในกรอบระยะเวลา 3 วันที่เราตั้งใจไว้
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะเล่นเกมนับองค์ประชุม นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ตนว่าคนทุกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล เราต้องดูแลกันเองอย่างเต็มที่ มั่นใจว่าครั้งนี้เป็นงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเล่นอะไรกัน ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ฉะนั้น รัฐบาลเราก็เตรียมพร้อมระดมคนให้อยู่ในที่ประชุมสภาฯ ให้ได้
ส่วนเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลถือว่าเสียเปรียบหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ในฐานะวิปเราอยากได้เสียงของรัฐบาลเยอะๆ แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็ต้องเดินหน้าไปให้ได้ มีหน้าที่ต้องทำให้การประชุมผ่านไปให้ได้ วิปเราต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ เราต้องขอความร่วมมือจาก สส.ทุกคน
ต่อข้อถามว่า มั่นใจว่างบประมาณจะผ่านได้ใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์