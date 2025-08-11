ก.ท่องเที่ยวฯ ยืนยันดูแล-เยียวยานักท่องเที่ยวมาเลย์อย่างดีที่สุด

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เมื่อคืนวันที่ 7 สิงหาคม 2568 และยืนยันว่าจะดูแลรักษาและเยียวยาผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่จนกระทั่งสามารถเดินทางกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ ล่าสุด (10 ส.ค.) ได้รับรายงานความคืบหน้าอาการของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 ราย ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหญิงสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้ ทั้งนี้ ครอบครัวมีความประสงค์จะพากลับไปรักษาต่อที่ประเทศมาเลเซีย แต่แพทย์ยังไม่แนะนำให้เดินทางในขณะนี้ จึงให้พักรักษาตัวในประเทศไทยไปก่อน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานงานกับตำรวจท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ–ส่งญาติระหว่างโรงพยาบาลและโรงแรมที่พักตามที่ร้องขอ พร้อมดำเนินการภายใต้มาตรการเยียวยา ของรัฐบาลไทย โดยพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
- ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงตามใบเสร็จ ไม่เกิน 500,000 บาท (หักจากเงินประกันที่นักท่องเที่ยวได้รับ)
- ค่าเยียวยาด้านจิตใจ 50,000 บาท
รวมวงเงินไม่เกิน 550,000 บาทต่อราย
ทั้งนี้ รัฐบาลจะพิจารณาความเหมาะสมสำหรับเงินช่วยเหลือและการเยียวยาเพิ่มเติมตามสถานการณ์ต่อไป โดยกรณีอื่นๆ จะต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์
นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำความสำคัญในการตรวจสอบหาสาเหตุและแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียด เพื่อให้การประเมินสถานการณ์และมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวมีความตรงจุด เข้มงวดและรัดกุมยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย
นางสาวนัทรียา กล่าวย้ำว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บครั้งนี้อย่างดีที่สุด ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การอำนวยความสะดวก และการดูแลสภาพจิตใจ จนกว่าจะสามารถกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย