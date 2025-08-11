อิสราเอลเตรียมเปิดฉากบุกกาซาครั้งใหม่เร็วๆ นี้

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล เปิดเผยว่า จะเปิดฉากบุกกาซาครั้งใหม่ในเร็วๆ นี้ คาดว่าจะปิดจบได้อย่างรวดเร็ว และยืนยันว่าไม่ได้ต้องการยึดครองกาซา
นายเนทันยาฮูเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากคณะมนตรีความมั่นคงอิสราเอลอนุมัติเมื่อวันศุกร์ เรื่องแผนการยึดครองกาซาซิตี ที่เป็นเมืองเอกของฉนวนกาซา ว่า เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำภารกิจให้ลุล่วงสมบูรณ์และปราบปรามกลุ่มฮามาส เพื่อช่วยตัวประกันที่ถูกลักพาตัวไปจากอิสราเอลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566
ปฏิบัติการบุกกาซาครั้งใหม่มุ่งจัดการฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสที่ยังเหลืออยู่ 2 แห่ง และเป็นทางเลือกเดียวของเขาเนื่องจากฮามาสไม่ยอมวางอาวุธ
อย่างไรก็ตาม นายเนทันยาฮู ไม่ได้เปิดเผยว่าจะเริ่มการบุกครั้งใหม่เมื่อใด โดยกล่าวเพียงว่า ได้กำหนดลำดับเวลาให้ดำเนินการค่อนข้างรวดเร็ว และสิ่งที่ต้องการเป็นอันดับแรก คือ การสร้างเขตปลอดภัยให้พลเรือนในกาซาซิตีย้ายเข้าไปพักอาศัย
ผู้นำอิสราเอลกล่าวด้วยว่า เป้าหมายของเขาไม่ใช่การยึดครองกาซา แต่ต้องการสร้างเขตความปลอดภัยที่อยู่ถัดจากชายแดนประเทศ หลังจากผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลแสดงความคัดค้านการยึดครองฉนวนกาซาทั้งหมด และเตือนว่าการขยายปฏิบัติการบุกโจมตีอาจทำให้ชีวิตตัวประกันที่เหลือตกอยู่ในอันตราย และทำให้กำลังพลอิสราเอลถูกดึงเข้าสู่สงครามกองโจรที่ยืดเยื้อและอันตราย
สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงในวันเดียวกันว่า นายเนทันยาฮู ได้สนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เรื่องแผนการยึดครองฐานที่มั่นที่เหลืออยู่ของกลุ่มฮามาสในกาซา ขณะเดียวกัน ผู้แทนของเดนมาร์ก ฝรั่งเศส กรีซ สโลวีเนีย และสหราชอาณาจักรในสหประชาชาติ ออกแถลงการณ์ร่วมกันว่า การขยายปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลมีแต่จะทำให้ชีวิตพลเรือนทั้งหมดในกาซา รวมทั้งตัวประกัน ตกอยู่ในอันตราย วิกฤตขณะนี้เป็นวิกฤตที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงต้องเร่งดำเนินการหยุดยั้งภาวะอดอยากและส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซา