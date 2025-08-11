คณะทำงานประชุมวางกรอบทำคดี"หมอบี-วัดพระบาทน้ำพุ"บ่ายนี้

ความคืบหน้าทางคดี "หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ" และวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี กรณีการเปิดรับบริจาคเงินวัด ในวันนี้ (11 ส.ค.) จะมีการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อวางกรอบการทำงานเชิงรุกในเวลา 14.00 น. ที่อาคารกองบังคับการปราบปราม เพราะนอกจากจะทำในส่วนของคดีหมอบี ที่อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนแล้ว ยังมีบางประเด็นที่เข้าข่ายหมิ่นเหม่กับข้อหาในความรับผิดชอบของ บก.ปปป. ในเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งทาง บก.ปปป. เตรียมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินและเงินของวัดพระบาทน้ำพุด้วย
ขณะเดียวกัน พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และตัวหมอบี ยังต้องชี้แจงทรัพย์สินและเอกสารต่างๆ ให้ได้ โดยเฉพาะถ้านำเงินที่ได้รับบริจาคไปซื้อบ้านหรือที่ดินส่วนตัว ถือว่ามีความผิดถูกดำเนินคดีด้วย
ด้าน พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม เปิดเผยก่อนการประชุมที่จะมีขึ้นในเวลา 14.00 น. วันนี้ ว่า คดีหมอบีมีความซับซ้อนพอสมควร เพราะเกี่ยวข้องเส้นเงินบริจาคที่ได้เงินมา แล้วเงินไปที่ไหนบ้าง อย่างไร มีรูปแบบวิธีการคิดอย่างไรบ้าง ทำอะไรบ้าง โดยต้องดูที่เจตนาเป็นหลัก เพราะการเปิดบริจาครับโอนเงินคือการกระทำภายนอก แต่มีการกระทำภายในคือเจตนาตั้งใจทุจริตด้วยหรือไม่ อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ทางวัดพระบาทน้ำพุยังไม่ได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับหมอบีแต่อย่างใด
นอกจากนี้ มีรายงานว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ได้ออกหมายเรียกผู้มีจิตศรัทราที่มาทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุในฐานะพยาน เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเงินที่ทำบุญว่า รู้จุดประสงค์ของการทำบุญหรือไม่ ทำไปในกิจอะไรของวัด เพื่อมาดูว่า หลังจากรับบริจาคแล้ว ที่ผ่านมามีความผิดปกติอย่างไรบ้าง นำเงินที่ได้ไปใช้ตรวจกับวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อวางแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป