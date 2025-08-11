น้ำป่าถล่มมณฑลกานซู่ของจีน ดับ 13 สูญหาย 30 ราย

สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นมณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอำเภออวี๋จง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 13 ราย และสูญหาย 30 ราย เมื่อนับถึงเที่ยงวันเสาร์ (9 ส.ค.) ที่ผ่านมา ขณะที่มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วกว่า 9,828 คน
เหตุน้ำป่าครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นวันพฤหัสบดี (7 ส.ค.) โดยวัดปริมาณน้ำฝนได้สูงถึง 220.2 มิลลิเมตร ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าช่วยเหลือและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบกลับมาใช้การได้แล้ว และมีการจ่ายไฟฟ้าได้แล้วประมาณ 80% ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ชาวบ้านวัย 84 ปีรายหนึ่งที่อพยพมาพักในโรงแรมชั่วคราวเล่าว่า ตลอดชีวิตไม่เคยเห็นฝนตกหนักขนาดนี้มาก่อน เห็นหินก้อนใหญ่เท่าเตียงนอนกลิ้งมาตามทางน้ำจนไม่สามารถข่มตาหลับได้ทั้งคืน อย่างไรก็ตาม การอพยพเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่ได้เคาะประตูบ้านทุกหลังเพื่อแจ้งเตือนและนำนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนเกิดเหตุการณ์
ปัจจุบัน ทางการมณฑลกานซู่ยังคงออกคำเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและภัยพิบัติทางธรณีวิทยา เนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของมณฑล