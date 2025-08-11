นายกสภาทนายความจ่อฟ้อง"พ่อ-ลูกตระกูลฮุน" สั่งยิงจรวด

วันนี้ (11 ส.ค.) ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ พร้อมคณะเดินทางไปยังกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 (มทบ.26) จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมี พ.อ. กิตติวรา อารีรักษ์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.26 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้ทหารที่อยู่แนวหน้าชายแดนประเทศกัมพูชา
ดร.วิเชียร แสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และขอเป็นกำลังใจให้ทหารกล้าในการปกป้องรักษาไว้ซึ่งดินแดนของประเทศไทย
ทั้งนี้ เตรียมนำเสนอแนวทางต่อรัฐบาลในการดำเนินคดีเอาผิดผู้นำประเทศกัมพูชา ออกคำสั่งยิงจรวด BM 21 ทำให้ประชาชนไทยต้องเสียชีวิต เพื่อให้มีการดำเนินคดีอาญาต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) และจะช่วยเหลือประชาชนด้วยการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งฐานละเมิดโดยจะฟ้องผู้นำประเทศกัมพูชาที่ศาลแพ่งต่อไป