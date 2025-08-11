xs
ประกาศครั้งที่ 2 ราคาทองปรับลดอีก [-50]

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 10.40 น. ปรับลดลงอีก 50 บาท ส่งผลให้ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,550 บาท ขายออกบาทละ 51,650 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,513.12 บาท ขายออกบาทละ 52,450 บาท