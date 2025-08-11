"ชัชชาติ"ติดตามสถานการณ์ฝน สั่งเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักการระบายน้ำ ร่วมให้ข้อมูล ณ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ กทม.2 ดินแดง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอาจมีฝนตกหนัก โดยจะตกหนัก - หนักมาก บริเวณโซนด้านเหนือและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยจากเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนสะสมรายชั่วโมง 50 มม./ชม. ตกหนักที่สุด บริเวณเขตหนองจอก ลาดกระบัง มีนบุรี คลองสามวา สายไหม บางเขน ดอนเมือง และหลักสี่ ซึ่งจะตกหนักช่วงไหนนั้นยังไม่ชัด เป็นการคาดการณ์ในช่วง 7 โมงเช้าวันนี้ ถึง 7 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ ส่วนฝั่งธนบุรีค่อนข้างบางเบา แทบไม่มีฝน เช้านี้จึงได้ลงมาสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อน โดยเฉพาะในเขตที่มีความเสี่ยง
นายชัชชาติ กล่าวด้วยว่า พื้นที่ที่กังวลหากมีฝนตกหนัก คือ เขตดอนเมือง บริเวณช่างอากาศอุทิศ และบางเขน บริเวณวงเวียนบางเขน และแม้การพยากณ์อากาศอาจมีความคลาดเคลื่อน ไม่ 100% แต่ฝากถึงประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือเช่นกัน
สำหรับปริมาณฝนสะสมปี 68 ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม สูงกว่า 3 ปีที่ผ่านมา แต่ตอนนี้แผ่วลง คงต้องดูช่วงที่ฝนตกหนักของทุกปีอีกครั้ง คือ สิงหาคม-ตุลาคม