ไทยครองแชมป์เอเชีย-อันดับ 8 โลก "ประเทศมั่งคั่งทางวัฒนธรรม"

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของชาติ เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และชื่นชม พร้อมต่อยอดสู่การสร้างรายได้ในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทย
ล่าสุด เว็บไซต์ U.S. News & World Report ประจำปี 2024 จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางมรดกวัฒนธรรม อันดับ 1 ของเอเชีย และ อันดับ 8 ของโลก จาก 89 ประเทศ โดยพิจารณาจาก 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การเข้าถึงวัฒนธรรม 2) ประวัติศาสตร์อันรุ่งเรือง 3) อาหาร 4) สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ 5) ความน่าดึงดูดทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ แม้รายได้จากการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ราว 7% ของ GDP แต่ไทยยังติดอันดับประเทศที่นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลก
ผลการจัดอันดับนี้สะท้อนถึงพลังของการขับเคลื่อน "Soft Power ไทย" ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสเสน่ห์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหารรสเลิศ โบราณสถาน วัดวาอาราม และการนวดแผนไทย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังสร้างอิทธิพลบนเวทีโลก พร้อมเปลี่ยนเสน่ห์ไทยให้เป็น "เครื่องยนต์เศรษฐกิจ" ที่สร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศ
นางสาวศศิกานต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของชาติอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยคงความโดดเด่นบนเวทีโลก สร้างทั้งความภาคภูมิใจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกคน