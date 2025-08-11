ประกาศปิดจุดชมวิวว-บ้านพักบางส่วน อุทยานฯ ห้วยน้ำดัง หลังดินถล่ม-ต้นไม้โค่น

นายนาวี ศิลป์สุภากุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ได้ประกาศปิดการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยกิ่วลม และบ้านพักนักท่องเที่ยวบางส่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หลังจากเกิดเหตุดินถล่มและต้นไม้ล้มทับบ้านพักนักท่องเที่ยวในช่วงบ่าย
หัวหน้าอุทยานฯ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. โดยดินถล่มได้ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มทับ บ้านพักนักท่องเที่ยวห้วยน้ำดัง 103 (หมอกฟ้า 1) และยังส่งผลให้เสาไฟฟ้าบริเวณจุดชมวิวหักโค่น ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
เพื่อแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูพื้นที่ ทางอุทยานฯ จึงมีคำสั่งประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวดอยกิ่วลม ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้ ยังได้ประกาศปิดระบบออนไลน์สำหรับการจอง บ้านพักนักท่องเที่ยวห้วยน้ำดัง 103, 104 และ 105 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2568 เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่ได้รับความเสียหาย และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้กลับมามีความปลอดภัยและพร้อมให้บริการอีกครั้ง
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอให้นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานฯ โทรศัพท์ 082-187-7834 หรืออีเมล namdangnp@hotmail.co.th