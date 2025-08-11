"มาลี" กล่าวหา มทภ.2 ยั่วยุ-วางแผนยึดปราสาทตาควาย-ปิดปราสาทตาเมือนธม ก่อนเกษียณ

(11 ส.ค. 68) พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา อ่านแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหม ระบุว่า
สวัสดีตอนเช้าและขอส่งคำทักทายอย่างอบอุ่นไปยังสื่อมวลชนทุกท่าน รวมถึงเพื่อนชาวกัมพูชา ท่านที่กำลังติดตามการแถลงข่าวในวันนี้ เช้านี้ดิฉันขอแจ้งความคืบหน้าบางประการ หลังจากการประสานกำลังกันของข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 หลังจากการประชุมพิเศษของคณะกรรมการกลางว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร (GBC) สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ วันนี้ ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 11 สิงหาคม 2568 จนถึงเวลา 6.00 น. ของเช้าวันนี้ สถานการณ์ที่แนวหน้าตามแนวจังหวัดปราวิฮีร์และอุโดมัญเจ ยังคงสงบและมั่นคง
กองกำลังทหารกัมพูชายืนหยัดอย่างเข้มแข็งและตื่นตัวอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568 พลเอกบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาค 2 ของไทย ได้ประกาศแผนการเกษียณอายุราชการ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 51 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประการแรก ยึดปราสาทตาควาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยชอบธรรมของกัมพูชา และ ประการที่สอง ประกาศปิดปราสาทตาเมือนธม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา
คำแถลงนี้ถือเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของความพยายามยั่วยุและวางแผนล่วงหน้าเพื่อรุกรานอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา การกระทำดังกล่าวข้างต้นของแม่ทัพภาค 2 ของไทย ได้ประกาศการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งบรรลุระหว่างการประชุมพิเศษเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 และเจตนารมณ์ของการประชุมพิเศษ (2:18) ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ ประเทศมาเลเซีย
ในการประชุมพิเศษ (GBC) ครั้งนี้ กัมพูชาและไทยเห็นพ้องกันในประเด็นที่ 2 เป็นหลัก ว่าทั้งสองฝ่ายต้องไม่เคลื่อนย้ายกำลังพล รวมถึงการงดเว้นการลาดตระเวนเกินกว่าตำแหน่งปัจจุบัน
กัมพูชาเน้นย้ำจุดยืนที่มั่นคงในการแก้ไขปัญหาโดยสันติ และการยึดมั่นในหลักการสันติภาพ และปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด กัมพูชาหวังว่าไทยจะยึดมั่นในหลักการนี้ด้วยความจริงใจ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทชายแดน เพื่อฟื้นฟูสันติภาพให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ ดิฉันขอเน้นย้ำ ว่า พรมแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการใช้กำลัง และปัญหาพรมแดนต้องได้รับการแก้ไข ผ่านกลไกทางเทคนิคและกฎหมายระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมได้ยื่นคำร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพันธมิตร ที่ได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งจนนำไปสู่การหยุดยิงที่ได้มาอย่างยากลำบากนี้ และเรียกร้องให้ประเทศไทยเคารพข้อตกลงหยุดยิง ไม่เพียงแต่ด้วยวาจาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการหยุดยั้งหรือละเมิดและการยั่วยุ และให้รื้อถอน ลวดหนาม ลวดหนามสวนทางกับวาจาโดยทันที
ดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่าสถานการณ์โดยรวมที่ชายแดนยังคงสงบ และทั้งสองฝ่ายควรรักษาเสถียรภาพนี้ต่อไปในทิศทางเดียวปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่จะขัดขวางสันติภาพ เสถียรภาพ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ซึ่งไม่เพียงเป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นของชุมชนโลกด้วย ซึ่งได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนผ่านข้อความแสดงความยินดีและการสนับสนุนมากมายสำหรับ ข้อตกลงหยุดยิงนี้ รวมถึงผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดจากการประชุมพิเศษ GBC ระหว่างกัมพูชาและไทย
เป็นที่น่าสังเกตว่า ภารกิจนี้เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของการประชุมพิเศษที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย และการประชุมพิเศษของคณะกรรมการชายแดนกัมพูชา-ไทย (GBC) ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ซึ่งยืนยันการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ตกลงกันไว้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ณ เมืองปุตราจายาอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 แต่ในเวลา 07.50 น. ทันทีหลังจากการหยุดยิง ทหารของกัมพูชาถูกทหารไทยจับกุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ขณะนี้ นับถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2568 กัมพูชาได้เรียกร้องหลายครั้งให้ประเทศไทยส่งกำลังทหารทั้ง 18 นาย กลับกัมพูชาตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอเร่งด่วนจากประเทศพันธมิตรและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
กระทรวงกลาโหม กองทัพกัมพูชา และประชาคมระหว่างประเทศ จะยังคงเรียกร้องให้ประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไป เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกำลังทหารคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือทอดทิ้ง จุดยืนของเรายังคงมั่นคงในการสนับสนุนการปล่อยตัวและส่งกลับอย่างปลอดภัย บุคลากรที่ถูกควบคุมตัวของเรา โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและมนุษยธรรม
กัมพูชาขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเจตนารมณ์และเนื้อหาที่บรรลุในการประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 กัมพูชาขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยความจริงใจและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศไทย มาเลเซีย และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ รวมถึงหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน และจะแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดโดยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎบัตรอาเซียน