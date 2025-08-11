ททท.คาดหยุดยาววันแม่นักท่องเที่ยวไทยเดินทาง 3.16 ล้านคน-ครั้ง

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. คาดว่าบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2568 จะมีความคึกคัก เนื่องจากมีการประกาศวันหยุดในวันที่ 11 สิงหาคม 2568 เพิ่มอีก 1 วันเป็นกรณีพิเศษ โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งสิ้น 3.16 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 13,750 ล้านบาท ซึ่งภูมิภาคที่มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาคกลาง 898,000 คน-ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 609,600 คน-ครั้ง และภาคตะวันออก 600,500 คน-ครั้ง
ซึ่งโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงวันหยุด โดยพบว่าจะมีผู้เดินทางใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2568 จำนวน 46,732 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น เมืองหลัก 30,503 สิทธิ์ จังหวัดที่มีการจองที่พักสุงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และเมืองน่าเที่ยว 16,229 สิทธิ์ โดยจังหวัดที่มีการจองที่พักสุงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เชียงราย ตราด จันทบุรี น่าน และนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ ททท. ดำเนินโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวในช่วง Green Season โดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ประชาชนได้มีการใช้สิทธิ์การจองที่พักสำหรับเมืองท่องเที่ยวหลักเต็มจำนวน 300,000 สิทธิ์แล้วจึงได้ปิดการจองที่พักสำหรับเมืองท่องเที่ยวหลัก
อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้สิทธิ์จองที่พักในเมืองน่าเที่ยวที่ยังคงมีจำนวนสิทธิ์คงเหลือกว่า 80,000 สิทธิ์ และสามารถเดินทางใช้สิทธิ์ใน 55 จังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในช่วง Green Season อาทิ ชมผีเสื้อปางสีดา จ.สระแก้ว ทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิ ล่องแก่ง จ.นครนายก และปราจีนบุรี
เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และสัมผัสความโดดเด่นของวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมถึงเข้าร่วมอีเวนต์กิจกรรมเทศกาลงานประเพณีต่างๆ ที่ ททท. มีการจัดและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการเดินทาง เพิ่มค่าใช้จ่ายและขยายวันพักในเมืองน่าเที่ยว อาทิ Black Moon Music Camp 2025 จ.ฉะเชิงเทรา (89 สิงหาคม 2568), งาน Street Fight เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก (89 สิงหาคม 2568) MAE SOT 21 International Half Marathon 2025 จ.ตาก (9-10 สิงหาคม 2568)
ขนอมเฟสติวัล จ.นครศรีธรรมราช (9-10 สิงหาคม 2568) เทศกาลล่องแก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี (9-12 สิงหาคม 2568), Chumphon Night Run Lighting" In The City #2 จ.ชุมพร (10 สิงหาคม 2568) Prachinburi Night at the Museum จ.ปราจีนบุรี (22-24 สิงหาคม 2568) VIJIT @ Udonthani แสงศรัทธาแห่งอีสานเหนือ จ.อุดรธานี (22-31 สิงหาคม 2568), Lady Golf Uttaradit 2025 จ.อุตรดิตถ์ (3-31 สิงหาคม 2568) VIJIT @ Lampang เสน่ห์เหนือกาลเวลา จ.ลำปาง (5-14 กันยายน 2568) ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม (29 กันยายน - ตุลาคม 2568)
ทั้งนี้ สถานการณ์ลงทะเบียนของโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,076,394 ราย จองที่พักและชำระเงินเพื่อใช้สิทธิ์แล้ว 416,762 สิทธิ์ สิทธิ์คงเหลือจำนวน 83,238 สิทธิ์ ขณะที่ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนและอนุมัติแล้วจำนวน 7,923 ราย แบ่งเป็น โรงแรม/ที่พัก 4,062 ราย ร้านอาหาร 3,400 ราย แหล่งท่องเที่ยว 106 ราย สปา/สุขภาพ 161 ราย สินค้า OTOP 133 ราย และบริการรถเช่า/เรือเช่า 61 ราย
สำหรับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่ผู้เข้าร่วมโครงการใช้สิทธิ์ในการเดินทางท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครราชสีมา และ กรุงเทพมหานคร