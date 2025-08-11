แผ่นดินไหว 6.1 ที่ตุรกี มีผู้เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 29 ราย

กระทรวงมหาดไทยตุรกี ประกาศว่า มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 29 ราย จากแผ่นดินไหวขนาด 6.1 แมกนิจูด ในวันอาทิตย์ (10 ส.ค.) ในเขตบาลิเกซีร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี โดยผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุวัย 81 ปี ขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือได้สิ้นสุดลงแล้ว
นอกจากนี้ มีอาคารพังถล่มรวมทั้งสิ้น 16 หลัง ในพื้นที่ชนบทขตจังหวัด โดยอาคาร 12 หลัง เป็นอาคารร้าง
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า แผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.53 น. ตามเวลาท้องถิ่น สร้างความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวางทั่วภูมิภาค ประชาชนรวมตัวกันในพื้นที่โล่งแจ้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เรียกร้องให้ประชาชนอยู่ห่างจากอาคารที่ได้รับความเสียหาย