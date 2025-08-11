ปธ.สภาฯ นำคณะเยี่ยมให้กำลังใจทหารบาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดน ยันพร้อมหนุนกองทัพเต็มที่

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่ และผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า เดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวแสดงความขอบคุณในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชน ที่ทหารได้ทำหน้าที่อย่างกล้าหาญและเสียสละเพื่อบ้านเมือง พร้อมยืนยันว่า รัฐสภาให้ความสำคัญต่อปัญหาพื้นที่ชายแดนมาโดยตลอด และพร้อมสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง
ในโอกาสนี้ คณะได้มอบเครื่องเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็น มูลค่ารวม 2,100,000 บาท ให้กองทัพภาคที่ 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้บาดเจ็บ
ประธานรัฐสภา ย้ำว่า จะติดตามการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดน รวมถึงจังหวัดตราด ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหาทางยุติความรุนแรงและการปะทะโดยเร็ว เพื่อให้ชีวิตประชาชนกลับสู่ภาวะปกติ ลดการสูญเสีย และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้
ขณะเดียวกัน นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.พรรคประชาชน พร้อมเพื่อน สส.ในพรรค ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจและชื่นชมในความเสียสละของเหล่าทหารหาญในการปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยเช่นกัน