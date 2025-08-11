โปรดเกล้าฯ ตั้ง "วิทัย รัตนากร" เป็นผู้ว่าฯ ธปท. มีผล 1 ต.ค. 68

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีใจความว่า
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิทัย รัตนากร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 28/14
ทั้งนี้ มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สำหรับนายวิทัย รัตนากร ปัจจุบันอายุ 54 ปี
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
พ.ศ. 2561 - 2563 เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2560 - 2561 กรรมการ และรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(เข้าไปฟื้นฟูสถานะทางการเงิน เป็นระยะเวลา 6 เดือน)
พ.ศ. 2558 - 2561 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน(Chief Financial Officer) และรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
พ.ศ. 2554 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- นายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประธานกรรมการ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
- อุปนายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีที่มีเงิน จำกัด
- กรรมการฝ่ายนายจ้าง กรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade: TEPCoT) รุ่นที่ 15
- หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
รางวัลและการเชิดชูเกียรติ (บางส่วน)
- "นักการธนาคารแห่งปี" พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567 (4 ปี ซ้อน) โดยเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย
- "นักการเงินแห่งปี" พ.ศ. 2565 โดยวารสารการเงินธนาคาร
- รางวัลสุดยอด CEO พ.ศ. 2567 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
- รางวัลสุดยอดผู้บริหารองค์กรแห่งปี (Top CEO)พ.ศ. 2567 โดยเดลินิวส์
- รางวัล CEO of the Year พ.ศ. 2566 (รางวัล SOEAwards) โดยสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง