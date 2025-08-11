xs
ราคาทองเปิดเช้านี้ลดลง [-250] รูปพรรณขายออก 52,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.05 น. ปรับลดลง 250 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,600 บาท ขายออกบาทละ 51,700 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,573.76 บาท ขายออกบาทละ 52,500 บาท