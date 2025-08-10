มทภ.2 คาดสถานการณ์ชายแดน กัมพูชาสูญเสียทหารกว่า 3 พันนาย

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวสถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ความสูญเสียของทหารฝ่ายกัมพูชาน่าจะราว 3,000 คน เพราะใช้กำลังในปฏิบัติการจำนวนมา โดยตนรู้สึกเห็นใจ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะทหารกัมพูชาต้องทำตามคำสั่งผู้นำกัมพูชา
ส่วนประเด็นการบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่งประเทศไทยนั้น พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า มีการขึ้นบินเยอะจริง ทั้งบริเวณที่ตั้งฝ่ายเรา สนามบิน คลังอาวุธ คลังระเบิด บ้านทหาร โรงพยาบาล
ทั้งนี้ ได้ประสาน 14 จังหวัด หาแอนตี้โดรน หาตัวคนบินโดรน ถ้าได้ตัวแล้วขอให้ตำรวจสอบสวนไปให้สุด อย่าเพิ่งสรุปว่ามีอาการทางจิต
