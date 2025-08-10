ซูเปอร์โพลเผย ปชช.กว่า 70% พึงพอใจการเจรจาภาษีสหรัฐฯ สำเร็จ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง เปิดใจประชาชนในมิติข่าวดีด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม พบว่า ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจและพึงพอใจกับเหตุการณ์ที่มีผลเชิงบวกต่อประเทศ ทั้งในด้านความสำเร็จทางเศรษฐกิจ การสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก และการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ แบ่งเป็นดังนี้
- ความสำเร็จของทีมเศรษฐกิจไทยที่ นำโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิชัย ชุณหวชิร ในการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับจากร้อยละ 74.5
- ชัยชนะของนักกีฬาไทยในเวทีนานาชาติ เช่น ทีมวอลเลย์บอลหญิงและฟุตบอลหญิง ร้อยละ 71.9
- การเจรจายุติการสู้รบไทย–กัมพูชา ร้อยละ 68.3
- มาตรการเข้มงวดจัดระเบียบสังคม แก้ปัญหายาเสพติด และลงโทษฝ่ายปกครองที่ละเลยหน้าที่ ร้อยละ 65.1
- มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ร้อยละ 62.4
ส่วนประเด็นทางการเมืองและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นั้น การแต่งตั้ง น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นโฆษกจิตอาสาของ ศบ.ทก. ได้รับเสียงสนับสนุนสูงถึงร้อยละ 72.3
