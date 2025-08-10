รมว.ดีอี ลงพื้นที่สุราษฎร์ ติดตามการพัฒนาทักษะ-ยกระดับกำลังคนดิจิทัล

วันนี้ (10 ส.ค.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับกำลังคนดิจิทัลระดับอำเภอ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวพิยะดา สุดกังวาล ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดจนสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถิติจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ